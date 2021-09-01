У детской поликлиники в Заполярном водитель распылил газ в мужчину с ребенком

Проверку по этому случаю уже начали. Фото: скрин видео

Семья из Заполярного столкнулась с чересчур агрессивным водителем. Инцидент произошел у детской поликлиники, когда мужчина с ребенком переходил дорогу к медучреждению.

На участке сейчас идет ремонт, поэтому пешеходы пошли рядом с "лежачим полицейским" у знака "Дети". В этот момент с улицы Юбилейной выехал Renault и чуть не сбил и взрослого, и ребенка. Возмущенный отец махнул в сторону машины пакетом, что не понравилось водителю. Он вышел из машины и стал материться на пешеходов.

Когда отец ребенка стал объяснять водителю Renault, что из-за ремонта дороги не мог перейти в другом месте, а последний просто достал из машины газовый пистолет, навел на пешеходов и распылил газ. Когда те отбежали, отец ребенка достал телефон, чтобы снять на него номер машины, водитель снова распылил газ. Проверку по этому случаю уже начали.

- В полицию поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами в Заполярном. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Водитель автомобиля, стрелявший из аэрозольного пистолета, установлен. Им оказался мужчина 1968 года рождения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

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