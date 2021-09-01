"Затопило почти всю квартиру, проводка оголена": В доме на улице Профсоюзов в Мурманске обрушился потолок

Сейчас северяне ждут аварийную службу. Фото: vk.com/murmanskgroup

Жильцов одной из квартир в доме № 1 на улице Профсоюзов ждал пренеприятный сюрприз, когда они вернулись с Дня знаний.

- Пока раздевались, в соседней комнате начал литься кипяток с потолка, а через пару минут тот вообще обвалился. Затопило почти всю квартиру, вся проводка оголена, - рассказала "КП"-Мурманск" местная жительница Ольга Голец. - К счастью, никто не пострадал. Если бы пришли чуть позже, то, может, и плохо бы все кончилось. Соседнюю квартиру тоже начало затапливать.

По словам девушки, сейчас они ждут аварийную службу и будут обращаться в суд.

Есть вероятность, что это случилось из-за того, что дали отопление, а трубы перед этим не проверили.

Напомним: в детском саду в Мурманске из-за сильных дождей протекла крыша. В образовательном учреждении отмечают, что кровля нуждается в ремонте.

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