В последний день лета в Мурманске прошел сильный ливень

1 сентября город попадет в тыл циклона, и к нам вновь поступит арктическая воздушная масса. Фото: vk.com/murmanskgroup

31 августа лето простилось с Мурманском сильным ливнем - некоторые дворы сильно затопило. А лестница, где установлена скульптура Николая Чудотворца, и вовсе превратилась в водопад. Почти Петергоф! К счастью, дождь спустя пару часов закончился.

- Это просто слезы по ушедшему лету, - пишет в паблике "Мурманск" северянка Анна Богданова.

Лето в заполярной столице в этом году выдалось довольно контрастное. В июне и июле пару недель стояла аномальная жара, а в августе резко похолодало и некоторые даже успели полепить снеговиков.

Как обещают синоптики, 1 сентября город попадет в тыл циклона и к нам вновь поступит арктическая воздушная масса. Так что потепления ждать не стоит, однако совсем скоро уже будет тепло в квартирах.

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