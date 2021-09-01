"Бездна немного глубже, чем ты думаешь": Моряк из Мурманска показал новое "чудовище"

Моряк из Мурманска рассказывает всему миру о морских обитателях.
Фото: Сергей ГАПОН
Все лето моряк из Мурманска Роман Федорцов был в море.
- Впереди три месяца вдали от дома. Такая работа. Такой выбор, - написал северянин в мае в своем Instagram.
Теперь он вернулся в Мурманск и готов радовать своих подписчиков новым контентом. Так, он уже показал очередное морское "чудовище", подписав его как "Бездна - это немного глубже, чем ты думаешь".
На самом деле все, кого фотографирует Роман Федорцов на промысле, это обычные рыбы, но из-за того, что мы часто видим их уже на прилавках в разделанном виде, то их вид вызывает удивление, а у кого-то и ужас с отвращением.
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