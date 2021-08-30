Видео мурманского хирурга-флеболога набрало 59 миллионов просмотров в "ТикТоке"

Ролик хирурга-флеболога из Мурманска попал в реки Тик-Тока. Фото: Артем КИЛЬКИН

Представители многих профессий активно ведут свои страницы в социальных сетях. Хирург-флеболог из Мурманска Руслан Мамедов рассказывает о своей работе в Instagram, где на него подписаны почти 17 тысяч человек, а еще выкладывает видео в "ТикТок".

На одном из них - удаление сосудистой сетки. В качестве приспособления - шприц, в котором несколько препаратов.

- Вена склеивается и рассасывается организмом, - объяснил Руслан Мамедов манипуляцию.

Ролик стал популярным и набрал уже 59 миллионов просмотров. На аккаунт мурманского врача подписано почти 400 тысяч человек.

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