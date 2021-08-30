Пропавшую у Щукозера бабушку ищут двенадцатый день

В лесу Венеру Шигапову искали даже военнослужащие. Фото: "МурманСпас"

С 19 августа в районе Щукозера потерялась 84-летняя Венера Шигапова. Она ушла в лес собирать грибы и ягоды, а домой не вернулась. С того четверга ведутся поиски пожилой северянки.

- По состоянию на 30 августа поисковые работы продолжаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

В лесу Венеру Шигапову искали даже военнослужащие, привлекалась техника Северного флота.

Напомним: пропавшую Ирину Лиморенко из Мурманска нашли мертвой. Девушка исчезла 11 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшую в Хибинах собаку-спасателя нашли. Четвероного друга по кличке Ракета искали с середины августа (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru