В районе Щукозера пропала 84-летняя женщина

Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области в поселке Щукозера ищут 84-летнюю Венеру Мигуновну Шигапову. Женщина отправилась в район реки Средняя 18 августа. Прошли сутки, но домой она так и не вернулась.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей северянке, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102 либо позвонить в ПСО "МурманСпас": 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: следователи начали проверку по факту смерти рыбака в реке Тулома. Тело Николая Муртазина нашли спустя 8 дней поисков.

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