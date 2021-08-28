Мурманская область планирует выкупить стадион профсоюзов в центре города

Стадион планирует выкупить у Облсовпрофа Мурманская область. Фото: centralstadion.ru

У Мурманской области есть планы выкупить стадион профсоюзов в центре города Мурманска. Напомним: вокруг этого стадиона баталии ведутся уже не первый год. Какое-то время ходили слухи, что территорию отдадут под строительство собора, потом - под торговый центр. Во всяком случае, еще в ноябре 2020 года его хотел выкупить Сергей Габриелян за 150 миллионов рублей, но сделка не состоялась. Тогда же была озвучена принципиальная позиция - стадион останется стадионом.

Вчера губернатор Мурманской области озвучил планы на спортивный объект: его планирует выкупить Мурманская область и модернизировать по современным стандартам. Сейчас облсовпроф выставляет спортивный объект за 145 миллионов рублей.

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