Для стадиона Профсоюзов в Мурманске нашли покупателя

У стадиона Профсоюзов теперь новый владелец. Фото: centralstadion.ru

В июле этого года на сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже стадиона Профсоюзов в Мурманске. Спортивный объект в самом центре города выставили за 150 миллионов рублей.

Такой ход не мог остаться без внимания со стороны северян. Ведь ходили слухи, что на месте стадиона собираются построить кафедральный собор, хотя их опровергли в Мурманской епархии. Также губернатор Андрей Чибис сообщил, что спортивный объект останется таковым.

И вот сейчас стало известно, что стадион нашел покупателя. Эту информацию "Комсомолке" подтвердил председатель мурманского облсовпрофа Александр Первухин.

- Стадион останется стадионом. Планируется, что все останется так, как оно есть. Велись переговоры, чтобы все происходило с высокой социальной ответственностью. Стадион всегда должен быть доступным, чтобы все могли прийти сюда позаниматься, - рассказал Александр Леонидович.

Покупателем объекта стал известный предприниматель и бывший депутат горсовета Мурманска Сергей Габриелян.

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