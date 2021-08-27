В аэропорту Мурманска поймали находящегося в федеральном розыске мужчину

Сейчас гражданина задержали. Информация о злоумышленнике передана инициатору розыска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудники транспортной полиции при отработке пассажиропотока в аэропорту Мурманска сняли с рейса 24-летнего жителя ближнего зарубежья.

- Установлено, что мужчина на протяжении пяти месяцев скрывается от правоохранительных органов иностранного государства. Молодой человек подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, - сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по Северо-Западу.

Сейчас гражданина задержали. Информация о злоумышленнике передана инициатору розыска.

Напомним: в Мурманске следователи возбудили уголовное дело после избиения четырехлетнего ребенка. Девочка получила открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

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