В Мурманске выявили нарушения в работе организации по уходу за престарелыми людьми

В отношении должностного и юрлица возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Ленинского округа Мурманска совместно со специалистами регионального МЧС после коллективного обращения северян провела проверку в организации, которая оказывает услуги по уходу за престарелыми людьми. Организация располагается в нежилом помещении дома № 30 корпус 3 на улице Александрова.

При проверке выявили грубые нарушения пожарной безопасности, что в случае возникновения пожара может повлечь опасные последствия - причинение тяжкого вреда здоровью и гибель людей, не способных передвигаться самостоятельно.

- Прокурор округа направил в суд исковое заявление, чтобы обязать юридическое лицо выполнить требования законодательства о пожарной безопасности, а также запретить ее деятельность до полного устранения нарушений, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Также в отношении должностного и юрлица возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

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