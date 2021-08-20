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Общество20 августа 2021 15:11

В Кировске в психоневрологическом интернате выявили нарушения в организации питания

В адрес и. о. директора внесли прокурорское представление
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Рассмотрение акта реагирования и фактическое устранение выявленных недостатков находится на контроле ведомства. Фото: dikirovsk.47social.ru/

Рассмотрение акта реагирования и фактическое устранение выявленных недостатков находится на контроле ведомства. Фото: dikirovsk.47social.ru/

Прокуратура Кировска провела проверку и выявила нарушения законодательства в сфере организации питания в Кировском психоневрологическом интернате.

Установлено, что в учреждении нет документов, подтверждающих качество и безопасность используемых для приготовления еды продуктов питания. Кроме того, выявлены нарушения в части эксплуатации технологического оборудования.

- Прокуратура внесла представление исполняющему обязанности директора ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат» об устранении нарушений действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Рассмотрение акта реагирования и фактическое устранение выявленных недостатков находится на контроле ведомства.

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