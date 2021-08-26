Мурманская область получила бюджетный кредит в 3,4 миллиарда рублей на строительство "Нового Мурманска"

На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию одобрили заявку Мурманской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию одобрили заявку Мурманской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита. Деньги пойдут на реализацию проекта «Новый Мурманск».

- Благодаря кредиту на сумму 3,4 миллиарда рублей в Мурманске будет создан культурно-деловой центр, в составе которого будут построены конгресс-холл, гостиница, крытый тематический парк, музей Арктики, фуд-корты и ряд других объектов, – пояснил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Глава Мурманской области поблагодарил вице-премьера за поддержку проекта.

- Получение инфраструктурного бюджетного кредита на КДЦ «Новый Мурманск» для нас не только инструмент создания уникального городского пространства, которое станет точкой притяжения для жителей и гостей нашей области. Главное, что будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест для жителей города, – сказал Андрей Чибис.

Марат Хуснуллин дал поручение Минстрою и Минфину России оперативно заключить с регионами, получившими «добро» на кредиты, соответствующие соглашения и начать работу по доведению средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске завершили ремонт Арктического проезда. При реконструкции дороги использовался метод холодной регенерации (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru