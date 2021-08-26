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Общество26 августа 2021 15:19

Мурманская область получила бюджетный кредит в 3,4 миллиарда рублей на строительство "Нового Мурманска"

Культурно-деловой центр позволит создать более 2 тысяч новых рабочих мест для жителей города
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию одобрили заявку Мурманской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита.

На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию одобрили заявку Мурманской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию одобрили заявку Мурманской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита. Деньги пойдут на реализацию проекта «Новый Мурманск».

- Благодаря кредиту на сумму 3,4 миллиарда рублей в Мурманске будет создан культурно-деловой центр, в составе которого будут построены конгресс-холл, гостиница, крытый тематический парк, музей Арктики, фуд-корты и ряд других объектов, – пояснил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Глава Мурманской области поблагодарил вице-премьера за поддержку проекта.

- Получение инфраструктурного бюджетного кредита на КДЦ «Новый Мурманск» для нас не только инструмент создания уникального городского пространства, которое станет точкой притяжения для жителей и гостей нашей области. Главное, что будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест для жителей города, – сказал Андрей Чибис.

Марат Хуснуллин дал поручение Минстрою и Минфину России оперативно заключить с регионами, получившими «добро» на кредиты, соответствующие соглашения и начать работу по доведению средств.

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