В Мурманске завершили ремонт Арктического проезда

Подрядчик сдал объект в срок - до осени, так что северяне могут оценить качество работ. Фото: Администрация города Мурманска

Арктический проезд в Мурманске вошел в число 26 участков, которые ждал ремонт этим летом в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик сдал объект в срок - до осени, так что северяне могут оценить качество работ.

- Подрядчик выполнил установку бортовых камней, устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин. При реконструкции дороги использовался метод холодной регенерации – ресайклинг. Его применение позволило сократить сроки выполнения работ, кроме того, это увеличит период межремонтной эксплуатации, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: ремонт ждет проспекты Кольский и Ленина. А вот приведенной в порядок в прошлом году улицой Чехова могут заняться еще раз - качество асфальта оставляет желать лучшего.

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