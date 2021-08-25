Житель Кандалакши нашел в лесу гриб-коралл

Стоит отметить, что такие необычные грибы занесены в региональную Красную книгу. Фото: Николай Шершнев / vk.com/id189472078

Житель Кандалакши Николай Шершнев поделился с земляками фотографией необычного гриба.

- Он нашел в лесу коралловый гриб. Такие экземпляры встречаются достаточно редко. Северянин уточняет, что нашел его в районе реки, - пишет паблик "Кандалакша вкурсе".

Стоит отметить, что такие необычные грибы занесены в региональную Красную книгу. Так, в ней есть ежовик коралловидный. За сбор, уничтожение и приобретение таких грибов предусмотрено наказание.

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