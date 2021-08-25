Прокуратура проводит проверку после инцидента с кражей в больнице Мурманска

Также расследование проводит полиция и само медицинское учреждение. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Мурманской области организовала проведение проверки после резонансного случая в мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина. Напомним: у умершего от коронавируса пациента из Зеленоборского, пока он находился в реанимации, с помощью телефона списали 80 тысяч рублей, а также попытались оформить на его имя кредит. Также потерялись личные вещи северянина и документы.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратурой области, - сообщили в ведомстве.

Также расследование проводит полиция и само медицинское учреждение.

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