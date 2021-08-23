Следователи Кольского района проводят проверку после обнаружения останков советского пилота

Назначен ряд экспертиз, в ходе которых следователи попытаются установить, погиб ли пилот от огня противника или вместе со своим самолетом разбился уже на земле. Фото: Скриншот видео

Следователи Кольского района проводят доследственную проверку по факту обнаружения останков советского пилота. Останки вместе с боевым самолетом нашли поисковики в районе реки Западная Лица.

- В результате поисковых мероприятий, организованных силами Северного флота, при участии следователей поднят на поверхность и осмотрен истребитель И-153-М62 с вооружением. Внутри обнаружены останки пилота. Предварительно установлено, что в свой последний полет на разведку узлов обороны противника и местности он отправился в октябре 1941 года, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Назначен ряд экспертиз, в ходе которых следователи попытаются установить, погиб ли пилот от огня противника или вместе со своим самолетом разбился уже на земле. Личность пилота предположительно установлена по архивным данным. Как уточнили в Минобороны, это был лейтенант Михаил Александрович Голунов, 1910 года рождения. А проведение генотипоскорической экспертизы должно подтвердить данный факт и поможет в поисках родственников.

Останки по желанию близких лиц будут захоронены на родине погибшего либо на мемориальном кладбище в Долине Славы в дату начала наступательной операции по освобождению советского Заполярья.

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