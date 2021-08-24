В Мурманской области выпал августовский снег

Зима, похоже уже не за горами. Фото: vk.com/hibiny4you

Не успело лето закончиться, а в Мурманской области уже выпал снег. Как сообщили в группе "Туры в Хибины для Вас", белые мухи кружили в Ловозерских тундрах на перевале Геологов и даже успели там заметно обосноваться. Кстати, это не первый подобный случай за нынешний летний сезон - снежинки витали там и в июле.

Зима, похоже, уже не за горами. Напомним: в Апатитах и Краснощелье отметили первые ночные заморозки, а в Мурманске слепили снеговика. Даже северное сияние тут как тут.

Так что надежда на "бабье лето" тает с каждым днем. К слову, отопление в регионе могут дать в первую неделю сентября.

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