Авианосец "Адмирал Кузнецов" поставят в док в Мурманске только в 2022 году

Авианосец "Адмирал Кузнецов" поставят в док в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сухой док для авианосца "Адмирал Кузнецов" будет готов к концу 2021 году, сообщают РИА Новости. Напомним, речь идет о строительстве сухого дока на 35-м СРЗ в Росте. Изначально докование планировалось в 2021 году, а окончание ремонтных работ в 2022, сейчас же сроки перенесены ровно на год.

Даже круглосуточное забивание свай в прошлом году не позволили подрядчику выйти на контрактные сроки. По данным РИА Новости, Объединенной строительной компании пришлось расторгнуть контракт с организацией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Кроме того, подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.

Напомним, что в отношении директора 35-го СРЗ Сергея Вераско возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ - хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. На данный момент информации о связи уголовного дела со строительством дока нет.

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