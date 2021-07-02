Директору судоремонтного завода в Мурманске грозит до 10 лет лишения свободы

До 24 августа он находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе на филиале судоремонтного завода "Звездочка" в Мурманске прошли обыски. А после стало известно о задержании директора 35 СРЗ Сергея Вераско.

- Его обвиняют совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), - сообщили в Ленинском районном суде Мурманска.

По статье "Хищение, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" Сергею Вераско грозит до 10 лет лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. До 24 августа он находится под стражей.

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