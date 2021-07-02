Директора 35 СРЗ в Мурманске арестовали по подозрению в хищении в особо крупном размере

Сергей Вераско стал директором 35 СРЗ в 2019 году. Фото: МГТУ

На этой неделе стало известно, что на 35 СРЗ в Мурманске идут обыски. По неофициальной информации, они связаны с хищениями во время ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Информация, что подозревают в них директора судоремонтного завода Сергея Вераско, подтвердилась.

- 1 июля Ленинский районный суд Мурманска по ходатайству старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Мурманской области избрал для Сергея Вераско меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 дней, то есть по 24 августа 2021 года включительно. Его обвиняют совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), - сообщили в Ленинском суде.

Сергей Вераско стал директором филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» с 14 января 2019 года.

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