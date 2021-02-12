В Мурманске после вмешательства прокуратуры отремонтируют общежитие железнодорожников

Здание на улице Папанина, 30 - одно из самых красивых в Мурманске с точки зрения архитектурных решений. Фото: domofoto.ru

Здание на улице Папанина, 30 - одно из самых красивых в Мурманске с точки зрения архитектурных решений. Но вот внутри дома, которое является общежитием железнодорожников, не так красиво. Да и снаружи здание уже приобрело приметы времени. Хорошая новость - его приведут в порядок после вмешательства Мурманской транспортной прокуратуры.

- Проверка установила, что ремонтные и реставрационные работы по содержанию и обеспечению сохранности здания не проводились. При этом фасад, цоколь, фундамент имеют трещины, отслоение штукатурки и окраски, сколы. Состояние окон, дверных приборов, оконных отливов, крыльцо требуют ремонта. В этой связи транспортная прокуратура внесла представление начальнику Мурманской дистанции гражданских сооружений, - сообщили в надзорном ведомстве. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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