В Никеле на сугробе появилось необычное объявление о продаже машины

Интересное объявление оценили местные жители. Фото: vk.com/nikel_ni

Мурманская область за последнюю неделю превратилась в одно большое снежное покрывало. Для автовладельцев непрекращающиеся заряды снега стали не меньшей проблемой, чем для коммунальных служб. Северянам приходится буквально откапывать свои машины из сугробов.

А в Никеле снег стал отличным подспорьем для креатива. Так, в одном из дворов поселка сфотографировали автомобиль, на крыше которого красуется чудесный сугроб-табличка, где большими буквами написано: "Продам".

Оригинальное объявление уже оценили местные жители в паблике "Никель [Ni]". Северяне шутят, что автолюбителю, наверное, уже проще сбыть кому-нибудь транспорт, чем каждый день в поте лица освобождать его от снежных объятий. И не поспоришь!

Напомним: в Мурманской области выпала уже двойная месячная норма снега. Водителей призвали быть аккуратными, а коммунальщиков - не расслабляться.

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