Больничному городку в Мурманске дадут новое название

Основные варианты отражают историю и географическое положение микрорайона: "Варничный" и "Варничный ручей". Фото: Правительство Мурманской области
На портале "Наш Север" запущено голосование по выбору нового названия для Больничного городка. Основные варианты отражают историю и географическое положение микрорайона - Варничный и Варничный Ручей.
- В средние века на Кольском полуострове добывали соль, соответственно для добычи этого пищевого продукта возводились солеварни, или варницы, - сообщается на портале "Наш Север".
В интернете есть сведения, что на мысе в устье Варничного ручья как раз и была организована варница, где велась добыча соли Яковом и Григорием Строгановыми. В 1920-е годы в ручей заходила даже семга.
Онлайн-опрос продлится до 31 августа, и жители смогут выбрать из двух предлагаемых названий или предложить свое. Напомним: сейчас завершаются проектно-изыскательские работы по первому новому дому в микрорайоне, а после экспертизы начнется строительство.
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