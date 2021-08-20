Больничному городку в Мурманске дадут новое название

Основные варианты отражают историю и географическое положение микрорайона: "Варничный" и "Варничный ручей". Фото: Правительство Мурманской области

На портале "Наш Север" запущено голосование по выбору нового названия для Больничного городка. Основные варианты отражают историю и географическое положение микрорайона - Варничный и Варничный Ручей.

- В средние века на Кольском полуострове добывали соль, соответственно для добычи этого пищевого продукта возводились солеварни, или варницы, - сообщается на портале "Наш Север".

В интернете есть сведения, что на мысе в устье Варничного ручья как раз и была организована варница, где велась добыча соли Яковом и Григорием Строгановыми. В 1920-е годы в ручей заходила даже семга.

Онлайн-опрос продлится до 31 августа, и жители смогут выбрать из двух предлагаемых названий или предложить свое. Напомним: сейчас завершаются проектно-изыскательские работы по первому новому дому в микрорайоне, а после экспертизы начнется строительство.

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