Под Кандалакшей грибник столкнулся с медведицей, защищавшей детеныша

Мужчина 19 августа пошел за грибами к заливу у Лувеньги и увидел медвежонка, который висел на дереве. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Жительница Мурманской области Наталья Чистякова рассказала об опасной встрече ее мужа с медведицей.

Мужчина 19 августа пошел за грибами к заливу у Лувеньги и увидел медвежонка, который висел на дереве. Малыш был не один - рядом с ним находилась мама. Она-то и начала недвусмысленно предупреждать человека, чтобы не подходил близко.

- Медвежонок слезал с дерева, мать зарычала где-то в кустах, муж бежал без оглядки, - рассказала Наталья Чистякова "КП"-Мурманск".

По дороге мужчина встретил еще несколько грибников, в том числе и пожилую женщину, и предупредил их об опасности. Так что северян просят быть осторожными в лесу - медведей сейчас можно встретить в любом уголке полуострова. Например, целое семейство гуляет рядом с Заполярным.

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