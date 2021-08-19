В Мурманской области подорожала баранина и подешевели картофель и морковь

По данным ведомства, за неделю наблюдений с 10 по 16 августа наиболее подорожали три вида продуктов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Мурманскстат" обнародовал данные об изменении цен на продукты питания в городах Заполярья.

По данным ведомства, за неделю наблюдений, с 10 по 16 августа, наиболее подорожали три вида продуктов. На 2,3% выросла цена на баранину, за исключением бескостного мяса. Белокочанная капуста подорожала на 0,9%, а вермишель – на 0,5%. Тем временем снижение цен отмечено на большее число продуктов.

- Морковь подешевела на 9,8%, а картофель - на 9,2%. Репчатый лук дешевле на 5,3%. На 1,8% опустились цены на мороженую неразделанную рыбу, на 1,3% – на куриные яйца. Черный байховый чай подешевел на 0,4%, а гречневая крупа и яблоки - на 0,2%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно, - сообщили в статистическом ведомстве.

Напомним: мониторинг цен ведут на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Их перечень утвержден "Росстатом". При анализе цен учитывают стоимость продуктов в Мурманске, Апатитах и Североморске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Кандалакши попал в колонию за нападение и кражу куриных окорочков, сигарет и тушенки. Пьяный мужчина проник в дом к малознакомому человеку (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru