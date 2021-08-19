Житель Кандалакши попал в колонию после нападения и кражи куриных окорочков, сигарет и тушенки

Северянин, будучи пьяным, через незапертую дверь проник в квартиру к малознакомому человеку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандалакшский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 50-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 162 УК РФ, то есть в совершении разбоя.

Северянин, будучи пьяным, через незапертую дверь проник в квартиру к малознакомому человеку. Мужчина напал на хозяина дома, потребовав отдать ему деньги и продукты. Также он три раза ударил его стеклянной бутылкой по голове.

- Злоумышленник обыскал квартиру, открыто похитил из-под матраца 15 тысяч рублей, три куриных окорочка, шесть пачек сигарет, три банки тушенки, - сообщили в пресс-службе суда.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины. Отягчающими обстоятельствами стали опасный рецидив преступления и его совершение в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил северянина к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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