Уникальные открытки с Арктического фестиваля "Териберка" можно будет отправить бесплатно

На фестивале будет работать множество интересных зон, а также выступят известные музыкальные группы. Фото: Правительство Мурманской области

Совсем скоро, 21 и 22 августа, в Мурманской области пройдет VI Арктический фестиваль «Териберка». Мы рассказывали о программе мероприятия и о том, как туда добраться.

На фестивале будет работать множество интересных зон, а также выступят известные музыкальные группы.

Поделится весточкой с праздника сможет каждый участник. Для гостей фестиваля предусмотрели возможность бесплатно отправить уникальные открытки с изображенными на них местными природными и туристическими красотами. Каждую почтовую карточку можно будет погасить специально разработанным штемпелем «На Севере – отдыхать».

- Фестиваль проходит в старинном поморском селе, где суровая северная природа удивительно живописна. Специально для гостей фестиваля «Почта России» организует работу выездного пункта отправки открыток. Здесь можно выбрать почтовую карточку и поделиться впечатлениями о регионе с близкими и друзьями по всей стране, – рассказал региональный управляющий УФПС Мурманской области Александр Кочуров. Почтовые открытки к VI Арктическому фестивалю «Териберка» вышли ограниченным тиражом. Эскизы к карточкам создала мурманский художник-иллюстратор Ника Маркова.

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