Сквер у памятника Ленину в Мурманске могут не сдать в срок

Подрядчика ждет штраф. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этим летом началась реставрация сквера у памятника Ленину в Мурманске. Но уже сейчас работы идут с отставанием от графика.

- Главная проблема – плиты для постамента: найти гранит, который был бы максимально близок по цвету и структуре, оказалось достаточно сложно. Есть задержки и по другим видам работ, например, по обустройству пешеходных дорожек и фундаментов опор освещения. В ближайшее время необходимо урегулировать и еще один проблемный вопрос. Рядом идет ремонт дворовой территории дома № 61 на проспекте Ленина. Исполнители работ не могут решить между собой вопросы, связанные с проходом и подъездом от одного объекта к другому. Если у «соседей» самостоятельно договориться не получается, мы поможем им организовать процесс так, чтобы не мешать друг другу при производстве работ, - сообщил глава Мурманска Андрей Сысоев.

Подрядчика ждет штраф.

Напомним: сирень в сквере обещали сохранить, а памятник Ленину покроют специальным составом.

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