Следователи начали проверку по факту смерти рыбака на реке Туломе

Мужчина опознан, личность установлена. Фото: Антон ЗАБИРОВ

17 августа было найдено тело Николая Муртазина. 9 августа он пропал во время рыбалки на реке Тулома в районе Причального. Следователи проводят проверку.

- 17 августа в следственный отдел по Кольскому району поступило сообщение об обнаружении примерно в трех метрах от берега в реке Туломе тела мужчины. Следователь осмотрел место происшествия. Каких-либо телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, на теле погибшего не обнаружено, - сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета РФ по Мурманской области.

Мужчина опознан, личность установлена. По предварительным данным, он выпал из лодки и выбраться самостоятельно не смог. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела.

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