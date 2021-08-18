Выпавший из лодки на реке Туломе мужчина найден мертвым

Редакция "КП-Мурманск" присоединяется к соболезнованиям. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

39-летний Николай Муртазин найден. Мужчина, к сожалению, погиб. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "Мурманспас". Напомним, мужчина пропал 9 августа, когда рыбачил на реке Тулома в поселке Причальный. После рыбалки он домой не вернулся, и родственники стали его разыскивать.

Напомним: следователи проводят проверку после обнаружения тела женщины на реке Ура. 42-летнюю Анну Деревянко унесло течением, когда она переходила водоем вброд.

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