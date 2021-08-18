В Мурманской области пройдут исследования на популяционный иммунитет к коронавирусу

Привились от ковида уже более 206 тысяч северян, что составляет 59% от плана вакцинации.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Иммунитет жителей Мурманской области будут вновь проверять на устойчивость к коронавирусу. Как сообщили в региональном оперштабе, пятый этап исследований популяционного иммунитета пройдет с 27 августа по 3 сентября.
Напомним: в январе этого года популяционный иммунитет в Заполярье составлял 31%. А для нужного результата показатель должен быть в два раза выше.
- В Мурманской области эпидситуация по ковиду остается напряженной. За последние две недели заболеваемость снизилась на 7,5%. Среднесуточные показатели высокие, уровень заболеваемости также высокий, - сообщили в оперативном штабе.
Коронавирусом болеет взрослое население - 91% всех заболевших. Лидирующие позиции занимают группы от 30 до 49 лет и от 50 и до 64 лет.
Привились от ковида уже более 206 тысяч северян, что составляет 59% плана вакцинации.
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