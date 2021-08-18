В Хибинах продолжаются поиски собаки-спасателя

На месте ведутся поиски хозяйкой, но нужны добровольцы. Фото: Анна Барташевич

На минувших выходных стало известно, что в Хибинах ищут служебную собаку породы малинуа по кличке Ракета. Она приехала с хозяйкой из Архангельска и отбилась от группы.

- Гора, на которой собака отбилась от группы, тщательно осмотрена, погибшей или раненой собака не обнаружена. Надеемся, что она жива и просто дезориентировалась, выбрав другое место спуска, нежели ребята, или ушла за перевал. Предполагаем, что собака растеряна (молодая), напугана всеми событиями. Нам крайне важна любая информация о том, где ее могут увидеть люди, ведь она наверняка будет выходить если не к людям, то близко к ним, чтобы получить себе питание, - пишет Любовь Кошевая, сотрудница ГБУ АО "Служба спасения им. Поливаного", где служила Ракета.

Участвующие в поисках просят северян помочь не только репостами и расклейкой объявлений. Очень важно, чтобы о поисках собаки узнали туристы, которые идут в Хибины.

Всех, кто может помочь в поисках, просят позвонить по телефонам: 8-911-656-24-99 (Анна), 8-911-656-17-22 (Люба), 8-921-152-04-41 (Катя).

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