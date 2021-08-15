В Хибинах потерялась служебная собака

На месте ведутся поиски хозяйкой, но нужны добровольцы. Фото: Анна Барташевич
Туристов, которые на этих выходных собираются в Хибины, просят внимательно смотреть по сторонам. Просьба важная, ведь в горах ищут служебную собаку породы малинуа по кличке Ракета. Она пропала в районе горы Чоргорр.
- На ней был красный ошейник. Если у вас есть друзья в тех местах или кто-то сейчас там отдыхает, сообщите, пожалуйста .Собака не агрессивная, не крупная, приехала из Архангельска. На месте ведутся поиски хозяйкой, но нужны добровольцы, - бросила клич по пабликам в "ВКонтакте" Мурманской области Анна Барташевич.
Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам: 89116562499 (Анна), 89116561722 (Люба), 89211520441 (Катя).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске, Коле и Полярных Зорях планируют места под новостройки. Начались межевание и планировка участков для жилищного строительства (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru