В Хибинах потерялась служебная собака

На месте ведутся поиски хозяйкой, но нужны добровольцы. Фото: Анна Барташевич

Туристов, которые на этих выходных собираются в Хибины, просят внимательно смотреть по сторонам. Просьба важная, ведь в горах ищут служебную собаку породы малинуа по кличке Ракета. Она пропала в районе горы Чоргорр.

- На ней был красный ошейник. Если у вас есть друзья в тех местах или кто-то сейчас там отдыхает, сообщите, пожалуйста .Собака не агрессивная, не крупная, приехала из Архангельска. На месте ведутся поиски хозяйкой, но нужны добровольцы, - бросила клич по пабликам в "ВКонтакте" Мурманской области Анна Барташевич.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам: 89116562499 (Анна), 89116561722 (Люба), 89211520441 (Катя).

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