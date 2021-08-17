Пропавшего в Кандалакшском районе рыбака нашли мертвым

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: vk.com/murmanspas51

Следственный отдел Кандалакши проводит проверку по факту обнаружения 16 августа тела мужчины в низовье реки Колвицы. Напомним: Виталия Никулина несколько дней искали спасатели.

- 14 августа двое северян рыбачили на реке Колвице. При переправе через поток один из рыбаков упал в воду, его унесло вниз по течению. Знакомый пострадавшего обратился в службу спасения. Спустя пару дней тело мужчины обнаружили в акватории реки, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Погибшим оказался житель Апатитов, 1963 года рождения. При осмотре тела каких-либо телесных повреждений, явно указывающих на насильственный характер смерти мужчины, не обнаружено.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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