В Кандалакшском районе ищут выпавшего из лодки рыбка

Мужчину ищут спасатели. Фото: Павел КЛОКОВ

В Кандалакшском районе спасатели ищут рыбака, который выпал из лодки в реку.

- 15 августа в 08.48 по "системе 112" поступила информация о том, что по автодороге "Кандалакша - Умба", за селом Колвица, в реке Колвица оказался мужчина, житель Апатитов. Со слов заявителя, северянин выпал из лодки, унесло течением, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Отряд поисково-спасательного подразделения выехал на поиски в количестве 3 человек + 1 водитель, 1 единица техники + лодка.

Напомним: во время поисков унесенной течением северянки нашли ее кепку. 42-летняя Анна Деревянко пропала на реке Ура.

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