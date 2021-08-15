В Кандалакшском районе ищут выпавшего из лодки рыбка

Мужчину ищут спасатели.
Фото: Павел КЛОКОВ
В Кандалакшском районе спасатели ищут рыбака, который выпал из лодки в реку.
- 15 августа в 08.48 по "системе 112" поступила информация о том, что по автодороге "Кандалакша - Умба", за селом Колвица, в реке Колвица оказался мужчина, житель Апатитов. Со слов заявителя, северянин выпал из лодки, унесло течением, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
Отряд поисково-спасательного подразделения выехал на поиски в количестве 3 человек + 1 водитель, 1 единица техники + лодка.
Напомним: во время поисков унесенной течением северянки нашли ее кепку. 42-летняя Анна Деревянко пропала на реке Ура.
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