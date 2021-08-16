В Мурманской области открылся любительский лов краба

За крабовую рыбалку придется заплатить. Фото: Евгения ГУСЕВА

16 августа в Мурманской области стартовал любительский лов краба - ловить морской деликатес теперь можно легально. Всего под это дело выделено пять участков - два у Териберки, в бухте Долгая Щель, у мыса Ярнышный и в Святоносском заливе.

Правда, за крабовую рыбалку придется заплатить. Стоимость путевки начинается от 800 рублей, для льготных категорий граждан – от 400 рублей. А учитывая, что предоставлять снасти, организовывать трансфер до места, выход судна будут сами фирмы, выигравшие рыболовные участки, стоимость будет выше.

С подробной информацией о "крабовом сафари" можно ознакомиться на туристическом портале Мурманской области.

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