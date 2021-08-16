Сколько стоит путевка для любительского лова камчатского краба в Мурманской области в 2021 году

Путевка будет действовать 24 часа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 16 августа начался первый сезон любительского лова краба в Мурманской области. Он продлится до 31 декабря.

Уже известны участки, на которых можно будет ловить деликатес, требования к орудиям лова, операторы и т.д. Но сколько стоит удовольствие?

Минимальная стоимость путевки на вылов камчатского краба составит 800-1000 рублей за один экземпляр камчатского краба, а для льготных категорий граждан – от 400 рублей. Каждый оператор определяет стоимость путевки самостоятельно, рассчитывая свои траты на аренду участка.

Путевка будет действовать 24 часа.

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