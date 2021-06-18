Среднемесячная зарплата в Мурманской области за 2020 год составила 69 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата в регионе составила 68795,3 рубля и выросла за год на 7,3% Фото: Антон ЗАБИРОВ

2020 год со своей пандемией больно ударил по кошелькам северян. Однако официальные данные говорят о том, что жители Мурманской области жили не так уж бедно.

Согласно отчету за 2020 год, который губернатор представил Мурманской областной Думе, среднемесячная начисленная заработная плата в регионе составила 68 795,3 рубля и выросла за год на 7,3%.

- Наша область входит в топ-10 лидеров по этому показателю. Доходы северян на 30% выше, чем у жителей других регионов, - отметил Андрей Чибис.

Среднедушевые месячные доходы в регионе составили в 2020 году 45 996 рублей, рост составил почти 4%. По этому показателю наш субъект занимает 11 место по стране. В отчете говорится, что реальные денежные доходы северян не упали, а выросли до 100,1%, притом что по России наблюдается ситуация снижения (97%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Победитель аукциона на ремонт дорог в Мурманске стал фигурантом уголовного дела. Компания не имела права участвовать в конкурсе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru