В Санкт-Петербурге потерялась бабушка из Мурманска

Ксения Иванова Кузьмич, 81 год. Фото: паблик "Мурманск"

В санкт-Петербурге нашли пожилую женщину в районе метро "Парнас". С ее слов, она приехала из Мурманска, дезориентирована. Зовут Ксения Ивановна Кузьмич и ей 81 год. Женщину у везли на скорой в больницу, а жители Санкт-Петербурга ищут ее родственников в Мурманске.

Фотографию Ксении Ивановны разместили в соцсетях. Если кто-то знает ее или ее родственников - можно связаться через админов паблика "Мурманск" с авторами поста"

Кто-то из мурманчан уже отреагировал на сообщение:

- Да, ее часто видела в магазине Полюс. Живет в этом районе, - пишет Светлана Дятлова.

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