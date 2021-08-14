В Мурманске на женщину напал мужчина

Полиция рекомендует женщинам быть осторожными, носить с собой разрешенные средства самозащиты и не ходить по улицам в одиночку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Одна девушка рассказала в группе "Мурманск" о том, что неизвестный мужчина напал на ее маму прямо рядом с домом.
- Позавчера моя мама в 10 часов вечера возвращалась домой. Живем мы на Маклакова. За ней увязался какой-то мужчина, нерусской национальности, на вид лет 20. Когда мама подошла к подъезду, он начал до нее домогаться, - рассказывает девушка в группе.
С ее слов, женщина кричала, вырывалась, но мужчина держал ее очень крепко. Он испугался только тогда, когда к дому подъехала какая-то машина.
Читатели группы к ее словам серьезно не отнеслись. Основной массе показалось, что история выдумана, кто-то увидел в этом разжигание вражды, а кто-то - накручивание просмотров со стороны администрации паблика.
Тем не менее факты нападения на женщин и случаи изнасилования бывают, поэтому редакция присоединяется к рекомендациям женщинам быть осторожными, носить с собой разрешенные средства самозащиты и не ходить по улицам в темное время суток в одиночку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Апатитами в ДТП машину выбросило в кювет. Движение по федеральной трассе затруднено (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru