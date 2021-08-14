В Мурманске на женщину напал мужчина

Полиция рекомендует женщинам быть осторожными, носить с собой разрешенные средства самозащиты и не ходить по улицам в одиночку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна девушка рассказала в группе "Мурманск" о том, что неизвестный мужчина напал на ее маму прямо рядом с домом.

- Позавчера моя мама в 10 часов вечера возвращалась домой. Живем мы на Маклакова. За ней увязался какой-то мужчина, нерусской национальности, на вид лет 20. Когда мама подошла к подъезду, он начал до нее домогаться, - рассказывает девушка в группе.

С ее слов, женщина кричала, вырывалась, но мужчина держал ее очень крепко. Он испугался только тогда, когда к дому подъехала какая-то машина.

Читатели группы к ее словам серьезно не отнеслись. Основной массе показалось, что история выдумана, кто-то увидел в этом разжигание вражды, а кто-то - накручивание просмотров со стороны администрации паблика.

Тем не менее факты нападения на женщин и случаи изнасилования бывают, поэтому редакция присоединяется к рекомендациям женщинам быть осторожными, носить с собой разрешенные средства самозащиты и не ходить по улицам в темное время суток в одиночку.

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