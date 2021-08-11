Под Апатитами из-за ДТП одну машину выбросило в кювет

ГИБДД напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима на оживленных участках трассы и правил преимущества на дороге. Фото: Скриншот видео

По федеральной трассе недалеко от Апатитов произошло ДТП с двумя машинами. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП ЧП Мурманск".

На видеоролике видно, что одну машину выбросило в кювет, а у другой помят бампер. Из-за ДТП движение на трассе затруднено. Данных о пострадавших нет.

ГИБДД напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима на оживленных участках трассы и правил преимущества на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах в результате пожара квартиры пострадали два человека. Пострадавших доставили в больницу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru