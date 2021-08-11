В Апатитах в результате пожара квартиры пострадали два человека

На месте пожара работали два пожарных подразделения - 9 человек и 4 единицы техники, спасатели использовали дымосос. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Апатитах 10 августа горела трехкомнатная квартира по адресу Строителей, 81. Возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного дома в одной из комнат. В результате пожара уничтожены вещи на площади 5 кв.м., и вся квартира закоптилась. В пожаре пострадали двое человек, один из них несовершеннолетний.

- Пострадавшие доставлены в больницу, все были живы, - прокомментировали ситуацию редакции "КП-Мурманск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работали два пожарных подразделения - 9 человек и 4 единицы техники, спасатели использовали дымосос.

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