В Апатитах ночью в ДТП пострадала девушка

Водитель не справился с управлением. Фото: ДТП ЧП Мурманск

В ночь с 13 на 14 августа в Апатитах водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги. На обочине он врезался в фонарный столб, в результате чего машина сильно повредилась - помят бок, выгнулась крыша.

Вместе с водителем пострадала пассажирка. Очевидец сообщает, что предположительно водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

- Вероятно, водитель в состоянии алкогольного опьянения. Пассажира, девушку, госпитализировали в тяжелом состоянии, - сообщил Степан Романчев в группе "ДТП ЧП Мурманск".

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