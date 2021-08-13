16 миллионов получили коммунальщики от Минобороны за отопление нежилой казармы в Печенгском районе

Итоги проверки стали поводом для возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предприятие ЖКХ получило от Минобороны крупную сумму за отопление нежилой казармы в Печенгском районе. Нарушения вскрылось в Заозерске.

– В акты выполненных работ наряду с выполненным объемом исполнитель обманом включил услуги по поставке тепла в нежилую казарму, отключенную от системы отопления, - сообщили в главной военной прокуратуре.

В результате Минобороны переплатило коммунальщикам 16,6 миллионов рублей.

Итоги проверки стали поводом для возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Ход расследования контролируется военной прокуратурой гарнизона Заозерск.

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