Глава Гидрометцентра России: Мурманск ожидает аномальная погода

Аномальную погоду Мурманской области обещаюсь второй раз за лето. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Севере страны ожидается нетипичная температура.

- До конца недели на большей части территории России температура воздуха будет на 7-9 градусов превышать норму. В Архангельской, Вологодской, Мурманской областях и в Коми будет от 24 до 29 градусов, - сообщают со ссылкой на Вильфанда «РИА Новости».

Аномальную погоду в Мурманской области обещают во второй раз за лето. Напомним: жара, к которой северяне не привыкли, стояла в начале июля.

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