В Мурманске заканчивается период белых ночей

То, что осень не за горами, подсказывает и другой факт: в областном центре включили уличное освещение.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
22 июля в Мурманске закончился полярный день и начался второй период белых ночей. Первый длился с 1 по 22 мая. Но и второй заход подходит к концу.
- С 13 августа солнце опустится ниже, чем на 6 градусов под горизонт, что будет означать завершение данного периода, - сообщает паблик «Погода в Мурманске».
То, что осень не за горами, подсказывает и другой факт: в областном центре включили уличное освещение.
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