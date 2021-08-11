В Мурманске заканчивается период белых ночей

То, что осень не за горами, подсказывает и другой факт: в областном центре включили уличное освещение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 июля в Мурманске закончился полярный день и начался второй период белых ночей. Первый длился с 1 по 22 мая. Но и второй заход подходит к концу.

- С 13 августа солнце опустится ниже, чем на 6 градусов под горизонт, что будет означать завершение данного периода, - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

То, что осень не за горами, подсказывает и другой факт: в областном центре включили уличное освещение.

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