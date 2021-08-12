За сутки в Мурманской области 220 человек заболели коронавирусом

Еще 220 северян узнали за последние 24 часа о положительном результате ПЦР-теста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число выявляемых за сутки зараженных коронавирусом в Мурманской области пока не хочет снижаться меньше 200. По данным от оперативного регионального штаба от 12 августа, еще 220 северян узнали за последние 24 часа о положительном результате ПЦР-теста.

Всего с марта 2020 года, когда в Мурманске был выявлен первый большой COVID-19, заразился уже 64681 человек, а 1664 умерли (9 летальных случаев зафиксировали за последние сутки).

Напомним: с 12 августа в Мурманской области вводятся послабления в ковидных ограничениях.

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