В Мурманской области разрешили проводить соревнования с участием зрителей

В Мурманске ослабляют антиковидные ограничения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 12 августа в Мурманске вводят послабление антиковидных мер. Об этом стало известно по итогам заседания регионального штаба по вопросам эпидемиологической безопасности региона.

По данным оперштаба с 12 августа разрешаются: мероприятия с численностью посетителей до 70 человек при заполняемости помещений не более 50%; уличные спортивные мероприятия на свежем воздухе с участием зрителей; отдельные массовые мероприятия по индивидуальному согласованию, исходя из условий мероприятий и эпидемиологической ситуации в муниципалитете.

Если тенденция на снижение заболеваемости сохраниться, то регион могут ждать и другие послабления существующих ограничений.

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