В Зеленоборском восстанавливают фасад уникального деревянного здания прошлого века

Работы должны быть завершены в октябре 2021 год. Фото: Правительство Мурманской области

Здание центрального дома культуры Зеленоборска было построено в 1954 году из дерева. Сегодня это уникальный объект теперь уже полноправно прошлого века.

- Совершенно точно могу сказать, что это единственный деревянный объект культуры в регионе, фасад которого сохранился в таком виде. Были опасения, что из-за сложности работ – необходимо сохранить самобытность и уникальность здания – могут возникнуть трудности с выбором подрядчика. Однако они оказались напрасны. Компания, выполняющая работы, добросовестная и подошла к этому объекту со всей ответственностью, – отметил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

- Если бы ремонт фасада не провели в этом году, то через пару лет здание пришлось бы признать аварийным, – подчеркнула глава Зеленоборского Ирина Самарина. - К моменту начала работ венцы сгнили и легко рассыпались.

Сейчас подрядчик восстанавливает деревянные элементы конструкций крыши, укрепляет стены, очищает фасад, кроме того ему предстоит провести антисептическую и противопожарную обработку, окрасить деревянные и каменные поверхности. Помимо этого рабочим нужно заменить разрушенные венцы и восстановить кирпичную кладку.

Работы должны быть завершены в октябре 2021 год.

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